“Meus adversários tinham publicitários de fora, e o meu era de Sena”, diz Alan Rick

O deputado federal Alan Rick (UB), campeão de votos nas eleições deste ano para senador, concedeu uma entrevista ao Jornal Difusora de Sena Madureira para agradecer os votos obtidos. Somente em Sena, Alan conseguiu 13.939 votos, vencendo a segunda colocada com mais de 10 mil votos de diferença.

Ele aproveitou também para falar da campanha de um modo geral. Conforme Alan Rick, foi feito um trabalho pautado na humildade e pé no chão.

“Enquanto alguns dos meus adversários trouxeram publicitários de fora, o meu coordenador geral é o Jairo Cassiano, lá de Sena Madureira, do Rio Caeté. Montaram uma estrutura, inclusive, para espalhar Fake News contra mim, mas Deus nos deu a vitória. Fica o meu agradecimento, de coração, a todos os eleitores de Sena Madureira e ao povo do Acre”, comentou o senador eleito.

A relação entre Alan Rick e Jairo Cassiano é marcada por uma confiança extrema. Nesse pleito, Jairo foi convocado por Alan para ser o coordenador de sua campanha em todo o Acre. Isso se deve muito em razão de Jairo Cassiano ser bem articulado e transitar em vários segmentos da sociedade.

Após o resultado confirmado, Alan Rick e Jairo Cassiano aparecem de joelhos, em um vídeo, agradecendo a Deus pela vitória.

Alan Rick foi eleito senador com 154.312 votos. “Na condição de deputado federal, destinamos recursos para as mais diversas áreas do nosso Estado. De agora em diante, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais e iremos nos esforçar ao máximo para continuar representando dignamente a população Acreana no Congresso Nacional”, finalizou Alan Rick.