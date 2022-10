Michelle Bolsonaro chega ao Acre para participar de evento nesta terça-feira

A primeira-dama Michelle Bolsonaro, esposa do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), desembarca em Rio Branco, capital do Acre, nesta terça-feira (11), para um ato de campanha, referente ao segundo turno das Eleições 2022.

Michelle participa do evento “Mulheres com Bolsonaro”, que acontece na casa de eventos Maison Borges, na região do Distrito Industrial, às 14h30, nesta terça-feira (11).

A informação sobre a chegada da primeira-dama foi confirmada pelo senador eleito Alan Rick (União Brasil), que acompanha Michelle, ao lado da deputada federal Antônia Lúcia, que são líderes de campanha no Acre para reeleição do presidente Bolsonaro.