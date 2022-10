Mick Jagger viveu romance com dois integrantes do Rolling Stones

Segundo a escritora Lesley-Ann Jones, responsável pela biografia The Stone Age: Sixty Years of Rolling Stones, o cantor Mick Jagger, de 79 anos, teria vivido um romance com dois integrantes da banda.

A escritora afirmou que o astro teve um romance com os guitarristas Keith Richards e Mick Taylor, que integraram a banda entre 1969 e 1974. Na obra, Lesley também cita outro relacionamento de Jagger, com o autor austríaco Helmut Berger e o classifica como um “ícone bissexual”. O livro recém-chegou nas livrarias no Reino Unido, e, até o momento, o cantor não se manifestou sobre as alegações presentes na biografia.