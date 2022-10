Mirla Miranda realiza mega-bandeiraço na Avenida Ceará

A candidata a deputada federal, Mirla Miranda realizou nesta sexta-feira (30) um bandeiraço na Avenida Ceará, Rio Branco, com mais de 300 pessoas em frente a Agroboi.

Em clima de reta final, a candidata segue com muito apoio e alegria das pessoas, mostrando a força da campanha que vem trilhando.

Sempre junto, sentindo o calor e o abraço daqueles que acreditam nela e em seus sonhos.

“É com muita luta e alegria que nós realizamos essa campanha, todas as dificuldades foram enfrentadas com muita fé e o abraço de todos aqueles que nos apoiam, continuamos caminhando e estamos crescendo cada dia mais, estamos todos juntos pelo futuro de um Acre melhor”, disse a candidata em parte da sua fala.