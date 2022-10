Miss Acre embarca para SP rumo ao Miss Brasil Terra e revela detalhes ao ContilNet

A miss Acre Terra, Iasmyne Sampaio embarcou para São Paulo na manhã desta quinta-feira (6) rumo ao Miss Brasil Terra, que será realizado no Hotel Sheraton, em São Paulo. A cerimônia deve ocorrer no dia 12 de outubro, após uma série de atividades com as candidatas que começa no dia 7 no mesmo mês.

Iasmyne embarcou no Aeroporto Internacional de Rio Branco, na capital do Acre. Antes de subir no avião, posou pelos corredores com uma bandeira do estado.

A miss Acre Terra, conversou com este colunista e revelou ao ContilNet detalhes sobre o concurso e sua correria já em solo paulista: “Ainda não estou em confinamento, ele começa amanhã a partir das 14h, quando vamos nos conhecer e começar as programações do concurso, que incluem 6 dias de programações como jantares, ensaios, visitas a lugares históricos, por exemplo. Hoje estamos correndo atrás de alguns ajustes de roupa e afins. Amanhã vou no Duo Jardim, que é o salão de beleza e clínica de estética do empresário acreano Saulo Abraão, nosso patrocinador. Depois da produção feita, já vou para o hotel”, contou Iasmyne.

Experiente, ela já tem na bagagem o título de Miss Universo Acre 2014, quando no mesmo ano participou da disputa da etapa nacional em Fortaleza no Ceará e ficou no top 15. O currículo segue com a coroação de Miss Acre Intercontinental 2016, quando a acreana realizou sua segunda disputa em fase nacional, desta vez em São Paulo, ficando entre as 10 mulheres mais bela do concurso. Iasmyne embarcou rumo a Portugal, onde trabalhou como modelo, embaixadora de marcas e influenciadora digital. Só que seu diferencial não está restrito à trajetória: a visão da acreana sobre o papel de uma miss pode se tornar uma vantagem. Ela promete uma preparação completa, da oratória à passarela, para inspirar de fato outras pessoas.

E a gente tá na torcida pela nossa acreana! Boa sorte Iasmyne!