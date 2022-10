Moisés Diniz diz que Acre deu recado a Rocha nas urnas: “Disse não ao seu jeito perigoso”

O candidato derrotado nas últimas eleições, Moisés Diniz (Solidariedade), que concorreu para deputado estadual, gravou um vídeo em que diz que acabou de chegar de Manacupuru e já tratou de defender o governador reeleito no Acre Gladson Cameli (Progressistas) na briga com seu vice Wherles Rocha.

Moisés diz que o momento não é de se guardar mágoas e afirma que Rocha tinha tudo para continuar sendo o vice-governador, mas “preferiu entrar numa linha de confronto com Gladson Cameli”. Segundo Diniz, Wherles poderia ser inclusive o futuro governador, mas depois de perder cargos passou a denunciar Cameli e “o povo deu a resposta nas urnas”, referindo-se à vitória de Gladson e a derrota da família Rocha: Mara, que concorreu ao Governo, e Rocha que tentou uma vaga na Câmara Federal.

Diniz diz que a política é dinâmica e que Rocha precisa respeitar a democracia e ter humidade para aceitar que o povo disse não “ao seu jeito perigoso e agressivo de fazer política ao seu jeito perigoso”.

“O que a gente pede é respeito à democracia que disse por meio do voto soberano do povo do Acre que quer Gladson Cameli de volta, e não disse isso gaguejando não, foi mais de 50% da população. O Gladson enfrentou a pandemia, foi a bandeira da vida agindo como estadista e teve a resposta na urna e o que o senhor tem que fazer é respeitar a decisão do povo que mesmo com cinco fortes candidatos decidiu que quer Gladson por mais quatro anos. Quanto à questão judicial, deixa a Justiça resolver pois cabe a ela decidir se Gladson Cameli tem culpa ou não das suas denuncias”, aconselhou.

Assista ao vídeo: