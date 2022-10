Montante de R$ 20 milhões em investimento garante energia à comunidade isolada do Acre

A comunidade conhecida como Vila Restauração, localizada na Reserva Extrativista do Alto Juruá, a 70 km do centro do município de Marechal Taumaturgo, foi a escolhida para um projeto de autossuficiência energética da (re)energisa. O projeto trata-se de uma experiência que vem sendo muito bem avaliada.

Às margens do Rio Tejo, no interior do Acre, quase na divisa com o Peru, os moradores da vila sofriam com o acesso à energia que era disponibilizada apenas três horas por dia.

A vila era abastecida por um gerador a diesel, poluente e caro, custeado pelos moradores e a Prefeitura. Há cerca de um ano, as 200 famílias recebem energia de forma contínua, 24 horas por dia, gerada por placas solares.

A (re)energisa contou com a ajuda da unidade acreana e o investimento de R$ 20 milhões para o deslocamento dos equipamentos usados na instalação de geradores com backup de 828kWh (quatro racks de baterias, de 207kWh cada, instalados em contêiner com sistema de refrigeração e combate a incêndio próprios).

A empresa instalou um conjunto de 580 placas solares fotovoltaicas, com capacidade de 325kWp. Para garantir o sistema limpo, dois geradores a biodiesel foram substituídos por baterias de lítio para armazenamento de energia.

A (re)energisa monitora o sistema instalado no Acre de forma remota, a partir da sede na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Até o momento, foram gerados mais de 1,33GWh na comunidade, que também conta com 840kWh armazenados.

Gustavo Buiatti, diretor de Desenvolvimento, Negócio e Tecnologia da (re)energisa, explica que esse arranjo entre captação e armazenamento energético é que torna o projeto uma experiência relevante, ao gerar energia limpa numa pequena unidade de fazenda solar para atender apenas às necessidades dos moradores locais. “Você despacha para a bateria e deixa ela fazer o serviço, porque ela é muito dinâmica e traz a qualidade para o sistema elétrico”, explicou o executivo.