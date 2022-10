Morre Élcio Sabo Mendes, pai de desembargador do Acre e tio de Gilmar Mendes, aos 88 anos

Morreu na tarde desta sábado, em Cuiabá, o juiz aposentado Elcio Sabo Mendes, pai do desembargador Elcio Sabo Mendes Júnior, que é Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

O magistrado tinha 88 anos e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jardim Cuiabá, em decorrência de diversos problemas de saúde, dentre eles cardiopatia.

Ele era natural de Diamantino (MT) e integrou o quadro da magistratura mato-grossense entre os anos de 1971 e 1980.

Elcio Sabo Mendes deixa quatro filhos.

O velório será das 8h às 16h desse domingo (30 de outubro) na Capela Jardins, Salão Lírios.

“O Governador Gladson Cameli também emitiu uma nota de pesar. Ao desembargador Elcio Sabo Mendes Júnior, Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Acre, nossas condolências.

Rogamos a Deus que possa, neste momento de profunda dor, consolar seus familiares”, conclui.