Morreu neste domingo, 2 de outubro, o delegado de Polícia Civil aposentado Fausto Costa e Silva, aos 84 anos.

Fausto atuou em várias delegacias de Polícia Civil do Acre, de acordo com nota lançada pela instituição.

“A Polícia Civil do Acre se solidariza com familiares e amigos e presta as mais sinceras condolências”, diz um trecho da nota.

A família não informou a causa da morte e onde será o velório e sepultamento.