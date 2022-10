Morre Violeta Silva, uma das servidoras mais antigas do Hospital de Sena Madureira

Faleceu nesta sexta-feira (7), em Rio Branco, a servidora do Hospital de Sena Madureira, Violeta Silva de Lima, 65 anos de idade. Há cerca de 20 dias, ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) quando se encontrava trabalhando. De imediato, foi transferida para Rio Branco, porém, não foi possível reverter seu quadro de saúde.

De acordo com informações, Violeta trabalhava há mais de 45 anos no Hospital de Sena Madureira, no setor de farmácia, onde fazia a dispensação de medicamentos.

Seu corpo será transladado para Sena Madureira ainda hoje e deverá ser velado na capela Esperança.

Seus colegas de trabalho resgataram um vídeo em que Violeta Silva recebe uma homenagem do governador Gladson Cameli. A homenagem se deu quando Gladson esteve em Sena para lançar a ordem de serviço da reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes.

Confira: