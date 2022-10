Morte de jovem em carreata, operações da PF por crimes eleitorais e mais: veja mais lidas

Chegou o momento de se manter bem-informado com as principais notícias da semana.

Um dos fundadores do PT no Acre declara voto em Bolsonaro e fala sobre crises Primeiro petista a conquistar um mandato na região Norte, em 1982, quando foi eleito deputado estadual, o comerciante aposentado Ivan de Castro Melo, decepcionou-se com a política ao ponto de, nos dias atuais, buscar manter-se distante da atividade. Um dos fundadores do PT no Acre naqueles anos difíceis, quando nem de longe se poderia imaginar que o partido se tornasse um dos maiores do mundo e uma das forças políticas mais expressivas do Brasil, capaz de eleger presidente da República por três mandatos seguintes e de estar muito próximo de trazer de volta à presidência seu líder máximo, Luís Inácio Lula da Silva, Ivan Melo revela as razões que o levaram a deixar o Partido e a política. Confira quem marcou presença na 15ª Parada LGBTQIAP+ em Rio Branco; FOTOS Aconteceu na tarde deste domingo (26), em Rio Branco, a 15ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+. O colunista James Pequeno separou os melhores registros do evento para o ContilNet.

TERÇA-FEIRA

Candidato no Acre é alvo de operação da PF acusado de compra de votos

TERÇA-FEIRA Candidato no Acre é alvo de operação da PF acusado de compra de votos A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27), a Operação Arbítrio, no município de Jordão, no interior do Acre. Segundo as informações repassadas à imprensa, um mandado de busca e apreensão foi realizado com a finalidade de se obter outras provas materiais acerca da possível compra de votos na região.

Quem são os candidatos mais competitivos do Acre rumo ao Senado e Câmara?

Quem são os candidatos mais competitivos do Acre rumo ao Senado e Câmara? A imprensa nacional tem feito diversas análises dos possíveis cenários das eleições 2022. Em novo levantamento, a Queiroz Assessoria revela a tendência de menor taxa de renovação desde a redemocratização nas eleições para a Câmara dos Deputados, com índice de renovação que pode ser inferior a 40%.

QUARTA-FEIRA

QUARTA-FEIRA PF mira candidata no Acre que estaria ligada à facção e apoiadores com altas quantias em dinheiro A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público Eleitoral, realizou duas operações nas primeiras horas desta quarta-feira (28) tendo como alvo uma candidata nestas eleições que está sendo investigada por crimes eleitorais. No Acre, PF captura montante de R$ 400 mil que seria usado para compra de votos; VÍDEO As ações da Polícia Federal na Capital Rio Branco, no Acre, nesta quarta-feira (28), resultatam na apreensão de R$ 400 mil em espécie. O dinheiro estava em malas escondidas nas casas e escritórios políticos. QUINTA-FEIRA PF deflagra operação contra candidatos do Acre que seriam financiados por facção A Polícia Federal deflagrou mais uma operação contra crimes eleitorais no Acre. Nomeada Ilíada, foi iniciada nas primeiras horas desta quinta-feira (29), em Cruzeiro do Sul. Esta é a quarta operação contra cirmes eleitorais em três dias no Acre. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão contra um candidato e seus correligionários, visando apurar o laço com indivíduos pertencentes à uma facção criminosa atuante no estado, de acordo com as investigações. A facção estaria financiando campanhas eleitorais. Para o cumprimento das ordens judiciais houve a participação de aproximadamente 30 policiais federais. "Tomara que volte ao seu programinha", diz JV a Mara; candidata se sentiu agredida A candidata Mara Rocha (MDB) afirmou que o candidado Jorge Viana (PT) cometeu agressão contra mulher dentro do debate da TV Gazeta nesta quinta-feira (29). "Isso me deixa muito triste como mulher, como mãe", desabafou antes de perguntar ao candidato Marcio Bittar (União Brasil) quais as propostas dele para combater a violência contra a mulher. SEXTA-FEIRA Urgente: Gladson suspende carreata após morte de mulher que caiu de caminhonete A jovem Kevisla Jacob, de 23 anos, morreu após cair de uma caminhonete e quebrar o pescoço durante uma carreata eleitoral em Rio Branco. A tragédia aconteceu na tarde desta sexta-feira (3), na Estrada Alberto Torres. Internautas dizem que Bolsonaro confundiu Acre com Mato Grosso em debate; VÍDEO