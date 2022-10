Motociclista colide contra ônibus após invadir avenida em Rio Branco

O jovem Luiz Fernando Fernandes Aragão, 19 anos, ficou gravemente ferido após uma forte colisão entre uma motocicleta e um ônibus na noite desta quinta-feira (27), nos cruzamento da rua Floresta com a rua Passarela, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Luiz Fernando estava tomando tereré com amigos quando saiu do local com destino à própria residência, no sentido centro-bairro, em uma motocicleta modelo Titan de vermelha e placa QWN-0C38, pela rua Passarela. O rapaz estava em alta velocidade e acabou invadindo a preferencial que é a rua Floresta, no mesmo momento em que trafegava um ônibus do transporte coletivo de Rio Branco no sentido centro-bairro.

Na colisão, Luiz Felipe acabou batendo a cabeça na janela do ônibus, que foi quebrada com o impacto do rosto do motociclista, e a motocicleta ainda bateu contra o coletivo. Com a força do impacto, o jovem ficou desacordado, mas respirando e com uma Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssimo, além de quebrar o punho direito e o tornozelo direito. Após o acidente, o motorista do ônibus parou e prestou socorro a vítima, ligando para uma ambulância e o Policiamento de Trânsito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Luiz Felipe, que ficou em estado de saúde gravíssimo, sendo necessário ser encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco, onde chegou entubado e sedado.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após a perícia, a motocicleta foi retirada pelo guincho.