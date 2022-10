Motorista de app que auxiliou em fuga de assaltantes é preso em Rio Branco

Na manhã desta terça-feira, 11, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, prendeu H. A. de A., 22 anos de idade, em uma residência no bairro Rui Lino.

O preso é investigado pela participação no roubo a uma residência localizada no bairro Tucumã.

O crime ocorreu em 09 de setembro de 2022, no bairro Tucumã onde três autores surpreenderam as vítimas na entrada da residência e subtraíram um veículo UP, 01 televisão e diversos outros pertences.

A investigação apurou que um quarto integrante teria atuado como motorista, levando os autores até a residência das vítimas e depois garantindo a fuga dos autores com os bens que haviam sido subtraídos.

Desacordo com a investigação o preso e motorista de aplicativo e em conluio com os demais integrantes do bando tinha a incumbência de proporcionar a fuga em seu veículo.

A Polícia Civil segue com as investigações no sentido de identificar o restante do bando e representar por suas prisões.