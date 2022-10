Movimento Lula Presidente realiza bandeiraço na Baixada da Sobral

Nesta sexta-feira, 14, o movimento Lula Presidente Acre realizou mais um ato de campanha em Rio Branco.

Centenas de militantes de diversos partidos progressistas, movimentos sociais e populares estiveram presentes em um bandeiraço em prol da candidatura do ex-presidente Lula, realizado no Mercado da SEMSUR, na Baixada da Sobral

A atividade contou com a presença do Deputado Federal Léo de Brito, do ex-senador Jorge Viana e do ex-prefeito da cidade de Rio Branco, Marcus Alexandre.

O presidente do PT, Cesário Braga, fez questão de enfatizar que as agendas de campanha do presidente Lula estão sob a coordenação de um amplo campo popular e democrático que vai muito além dos partidos políticos.

As agendas do movimento Lula presidente seguem nesse sábado, com uma intervenção política no calçadão do camelô, às 8 horas e uma carreata, com concentração no posto Trevo do Tancredo Neves, às 15h.