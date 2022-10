Mulher acha filha morta e depois descobre que as duas netas estavam feridas

Em seguida, de acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do Samu percebeu que as meninas não respondiam aos chamados. As crianças estavam feridas e foram levadas para o hospital, mas não resistiram.

Ainda segundo o boletim, a avó não soube informar o que teria motivado o crime. A polícia fazia uma perícia no local na manhã desta quinta para tentar esclarecer o caso.