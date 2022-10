Mulher é baleada por criminoso que passa atirando em rua de Rio Branco

Antônia Dulcinéia Silva de Oliveira Rodrigues, 42 anos, foi ferida com um tiro na tarde desta segunda-feira (10). A vítima foi baleada dentro da própria residência na rua Salinas, no bairro Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da marido da vítima, ela estava limpando o quintal com uma enchada e quando olhou para frente o criminoso, de posse de um revólver calibre 38, desceu da moto e disse “perdeu vagabundo” para o marido de Antônia. Rapidamente o homem soltou a ferramenta e, para não morrer, correu para dentro da casa.

O criminoso realizou quatro tiros tento acertar o homem, que saiu ileso, já Antônia foi atingida com um tio na perna direita. Após a ação, o bandido voltou para a moto e fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e Antônia foi estabilizada e encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).