Mulher é ferida com tiro acidental no pescoço pelo próprio patrão no Acre

Shirley dos Santos Francelino, 23 anos, foi ferida com um tiro no pescoço, na manhã deste domingo (9), no final do expediente dela na Conveniência Vila Beer, anexo ao Posto Canindé, na Rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Shirley trabalhou a noite toda na conveniência Vila Beer e, pela manhã, se preparava para ir embora, quando o empresário Yan Braga Lima, 26 anos, que é patrão da vítima, estava manuseando uma pistola da marca Taurus, modelo G2C calibre 9mm, e acabou disparando provavelmente de forma acidental no pescoço de Shirley.

Populares prestaram os primeiros socorros para a funcionária que teve o pescoço perfurado com entrada e saída deixando um Traumatismo Raquimedular (TRM), e estava sem os movimentos dos braços e pernas, tendo em vista que o projétil acertou entre a terceira e a quarta vértebra da coluna cervical.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para dar os primeiros atendimentos a vítima e em seguida enviou a ambulância de suporte avançado para estabilizar o quadro clínico e encaminhar Shirley ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado gravíssima.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, e isolaram a área foi isolada para os trabalhos da perícia. No momento da perícia de local foi entregue o Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo com os dados da arma em questão. Ao ser perguntado sobre o alvará de funcionamento, Yan não apresentou o documento, pois o mesmo disse que não havia.

Diante dos fatos, Yan Braga Lima recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma de fogo e uma munição intacta, para serem tomadas as medidas cabíveis.

Ainda segundo a polícia, Yan apresentava escoriações na região do punho e Shirley estava com hematoma na cabeça.