Mulher Melão esquece que está usando vestido transparente em mostra bumbum

Haja saúde! Mulher Melão, como é conhecida a modelo Renata Frisson, resolveu causar polêmica nas redes sociais durante a noite deste sábado (15). A musa relembrou um de seus ensaios mais ousados na época em que ainda estava com os cabelos loiros e, como sempre, não decepcionou os fãs com o clique!

Com a transparência no limite máximo, a musa do OnlyFans surgiu ostentando sua boa forma com um vestido pretinho nada básico. Na ocasião, a influenciadora ainda não tinha removido as próteses de silicone, o que animou ainda mais os seguidores do Instagram com o registro inusitado!

“Só essa foto já fez meu fim de semana inteiro”, celebrou um seguidor nos comentários da publicação. “Cada dia que passa ela posta um ensaio melhor que o outro, musa de verdade”, reagiu outro internauta, babando pela morena. “A mulher mais linda que eu já vi”, disse um terceiro, apaixonado.

Mulher Melão revela qual parte do corpo pretende colocar no seguro: “O meu maior patrimônio”

Por essa ninguém esperava! Recentemente, em entrevista à Quem, Mulher Melão afirmou que pretende colocar nada mais, nada menos que seus seios no seguro. A musa comentou sobre a importância dessa parte do corpo para seu trabalho e intrigou os seguidores com a revelação.

“É incrível você estar se sentindo sexy, sem nenhum tipo de dor, causado pelo tamanho dos seios. E realmente me rejuvenesceu. Estou parecendo uma garotinha. O meu maior patrimônio é o meu corpo. Trabalho com beleza e sensualidade, por isso eu invisto em tratamentos estéticos e bons profissionais. Meu corpo é de milhões”, afirmou a musa.

Melão ainda comentou sobre a repaginada que deu no visual, diminuindo suas próteses de silicone: “Eu ainda não deixei os seios novos totalmente à mostra no OnlyFans. Eles vão ficar enlouquecidos, porque tenho mostrado só com lingerie, biquíni. Agora, já está perfeito. Cicatrizou tudo direitinho. Vou mostrar, por isso fiz esse ensaio com transparência. Inclusive, meus seios estão tão lindos, que estou pensando até em fazer um seguro dos meus melões”.