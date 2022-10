Mulher mostra em vídeo como ficou seu carro após cão pit bull destruí-lo

Nara Guirra, de Cocalzinho de Goiás, Goiás, que o diga. Em um vídeo publicado em sua conta no TikTok no dia 11 de agosto, ela filma o interior do seu carro completamente destruído.

As portas, os bancos, o teto, praticamente nada ficou intacto no carro. Mas, quem poderia ser o autor de tamanha rebelião? A resposta é o pit bull Thor, o seu cãozinho, que também pode ser associado a um furacãozinho.

As cenas, especialmente para quem tem carro, são um pouco chocantes, afinal, alguém vai ter que pagar essa conta? E o Thor é que não vai ser, né?

Suspeito que quando Nara se deparou com a destruição, ela deve ter ficado no mínimo furiosa, mas segundo ela compartilhou com os internautas, isso só foi possível porque ela deixou o carro aberto enquanto foi trabalhar. O resultado, vocês já sabem.

Mas apesar da ‘baguncinha’, a possível fúria de Nara não deve ter durado muito. Pois no mesmo vídeo, após filmar a destruição, a usuária registra a carinha doce e meiga do cãozinho furacãozinho.

Olhando para a expressão dele fica difícil imaginar que ele foi capaz de fazer tudo isso sozinho e fica ainda mais difícil resistir a sua carinha de pidão e conseguir ficar bravo com ele. Dúvida? Então confira o vídeo:

O clique acabou viralizando no TikTok, atingindo mais de 360 mil visualizações, quase 10 mil curtidas e mais de um mil compartilhamentos. Acredito que o sucesso, especialmente dos compartilhamentos, se deve como um alerta para os papais de pets que tem carro: ‘não deixem seus carros abertos quando saírem para trabalhar’. Fica a dica, né gente?

Os comentários também não ficam para trás. Confira alguns:

“Parabéns pela paciência. Temos uma aqui também. Nos ensinou a desapegar de coisas materiais.”