Multa para quem andar com carro sujo é aprovada; veja valor

É comum a falta de tempo do dia a dia atrapalhar na limpeza do carro, principalmente após uma viagem ao campo em estrada de terra. Mas você sabia que um decreto pode punir quem transitar com o carro sujo? O valor cobrado é de R$ 130. Entenda mais sobre esse assunto a seguir!

Multa para carro sujo? Entenda o caso

A decisão foi da prefeitura de Congonhas, município localizado na região do Alto Paraopeba, em Minas Gerais. De acordo com o Decreto nº 6.094, do mês de dezembro de 2014, fica proibido o tráfego de veículos que possam causar danos à pessoas e vias públicas devido a sujeira provocada pela deposição de resíduos de minério.

No período de chuvas, por exemplo, como acontece agora, a probabilidade é de veículos ficarem mais sujos, principalmente por conta de lama. Além da multa no valor de R$ 130, o motorista pego andando com o veículo nestas condições também recebe quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os agentes da guarda municipal são os responsáveis por autuar os condutores.