Mutirão Opera Acre atende pacientes em Cruzeiro do Sul neste final de semana

Com o intuito de diminuir as filas de cirurgias em todo o estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realiza cirurgias ginecológicas nesse final de semana, no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Os atendimentos fazem parte do Programa Opera Acre. Ao todo, são 16 pacientes passando por procedimentos cirúrgicos, por semana. São 8 pacientes nas terças-feiras e 8 aos sábados.

“Os mutirões estão sendo realizados toda semana, em todas as regionais do estado. Desde março deste ano até a presente data, já são 222 procedimentos ginecológicos realizados em Cruzeiro do Sul, ressaltou Paula Mariano, secretária de Estado de Saúde.

“A nossa expectativa é aumentar o número de cirurgias e, assim, reduzir a fila de espera”, afirmou Shirley Nascimento, chefe de Regulação de Cirurgias Estadual.

O programa Opera Acre iniciou oficialmente em meados de 2019, mas foi suspenso mediante a pandemia. A programação foi retomada em março deste ano, levando mutirões que acontecem ao menos uma vez na semana, em todas as regionais do Acre, reduzindo o tempo de espera e a demanda reprimida de pacientes que aguardam por procedimentos cirúrgicos, além da realização de exames. No total estão sendo investidos R$ 2,8 milhões no programa.