Na véspera da eleição, o pedido de paz do Cristo Redentor

Neste sábado, o TSE vai vestir o Cristo Redentor, no Rio, com um pedido de paz nas eleições deste domingo. Luzes irão refletir no monumento a hashtag #PazNasEleições e a logomarca dos 90 anos da Justiça Eleitoral.

A projeção, que será exibida das 19h às 23h, faz parte da Campanha pela Paz nas Eleições, promovida pelo tribunal em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol e times da série A do Campeonato Brasileiro.

A campanha começou no dia 15 de setembro, o Dia Internacional da Democracia, no jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Fluminense. Uma urna gigante inflável foi colocada no centro do gramado antes da partida, com o objetivo de mostrar o apoio ao sistema eletrônico de votação e o incentivo a eleições pacíficas, limpas e que espelhem fielmente a vontade do povo.

Os vídeos e spots da campanha nas emissoras de TV e rádio de todo o país, que também foram produzidos em parceria com a CBF, começaram a ser exibidos no dia 22 de setembro e serão veiculados até este domingo.