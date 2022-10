‘Não é mais uma campanha do PT, é um movimento’, diz Marina sobre eleger Lula

A ex-senadora acreana e recém eleita deputada federal por São Paulo, Marina Silva (Rede), declarou em entrevista à Carta Capital que as eleições gerais no Brasil ganham um novo rumo e o momento pede um debate transparente pela democracia.

Com apoio declarado a Lula (PT) neste segundo turno, Marina que por anos estava em desarmonia com o partido e o ex-presidente, diz que “‘Não é mais uma campanha do PT, é um movimento”.

“No 2º turno, a democracia tem que ser debatida entre aqueles que a traduzem em políticas efetivas para que todos tenham uma vida melhor”, disse. “[Estamos] inaugurando uma nova fase, onde as conversas políticas devem ser transparentes e com base em propostas e compromissos programáticos”.

Confira a entrevista: