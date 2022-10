Narcisa posta desabafo e lamenta que Boninho seja o pai de sua filha: “Escolhi errado”

Muitas pessoas que acompanham a carreira de Boninho e de Narcisa não sabem que os dois tem uma filha juntos. No entanto, se engana quem pensa que a relação entre o diretor de reality, sua filha e Narcisa seja livre de polêmicas e boatos na internet.

Recentemente, inclusive, a socialite postou um desabafo através de uma nota em seu Instagram. No episódio, ela lamentou que Boninho fosse o pai de sua filha ao afirmar que deveria ter escolhido um pai melhor para Marianna.

“Para a minha amada Marianna, a melhor psicanalista do mundo. Com todo meu amor de Saint Tropez e deveria ter escolhido um pai muito melhor para você! Você não merece passar por esse estresse! Sorry por ter escolhido errado”, lamentou Tarcisa na legenda da publicação.

A postagem, logicamente, ganhou grande repercussão entre os internautas e seguidores da influenciadora. Assim, poucos minutos depois, Narcisa a deletou de seu Instagram.

A postagem deixou os internautas perplexos, pois até então, muitos não sabiam dessa antiga relação.

“Gente, nunca tinha ouvido falar disso”, falou uma usuária. “A coisa mais aleatória da semana, sem dúvidas”, comentou outar. “gente com quantos anos vocês descobriram que eles foram casados? E quantos anos desse que eles tinham uma filha juntos, eu começo agora, hoje, nesse exato momento”, falou outra. “Tô é chocada com tudo, não sabia que ela era mãe, não sabia que foram casados e a filha tem 37 anos”, revelou outro seguidor.

Boninho revela quais famosos não participarão do BBB 23

Recentemente, Boninho abriu o jogo e revelou quais participantes do grupo camarote, que estão sendo especulados pela mídia, não participarão da próxima temporada do Big Brothr. Além disso, o diretor do reality também revelou que casais estão excluídos da seletiva.

“Casais? Menos vontade de botar casal no Big Brother, gente. Na boa. Enfim. Agora a gente está olhando, ligado no pessoal da Pipoca e a próxima parada é Salvador, fica ligado”, falou Boninho no vídeo que foi postado em suas redes sociais.

Posteriormente, continuou: “Entendendo as especulações do Big Brother. Pois é, então, o Xamã, mega artista, adoro ele, sou fã, mas não está no Big. Vitão, não está no Big. Yasmin, não está no Big. Isabella também não está no Big”