NBB define confrontos do primeiro turno e competição inicia no sábado

O primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) está definido e começa com um duelo de gigantes neste sábado (15/10). A Arena UniBH recebe Flamengo e Minas Tênis Clube, às 18h30, para dar início também aos confrontos do dia.

Além desse confronto, Corinthians e São José jogam no sábado, assim como Rio Claro e Paulistano, e Unifacisa e Cerrado Basquete. O atual campeão do NBB, Sesi Franca, faz sua estreia apenas na terça-feira (18/10), contra o Paulistano. Apesar de o calendário de jogos ter sido divulgado, os horários estão sujeitos à alteração, devido a possíveis mudanças na grade de transmissão. O formato da competição A fase de classificação será realizada em dois turnos e classificará os 12 primeiros colocados, de 17 times, para os playoffs. Das equipes classificadas, as quatro primeiras vão direto para as quartas de final, enquanto as outras disputam as oitavas. A Copa Super 8, que acontece entre o primeiro e o segundo turno e faz jogos de mata-mata com os oito melhores colocados na tabela, acontecerá em janeiro de 2023. A competição garante uma vaga na Champions League Américas ao campeão.