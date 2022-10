Neymar é dispensado de julgamento por crime de corrupção privada

O caso começou a ser julgado nesta segunda-feira e vai continuar até 31 de outubro. Em algum momento ao longo das próximas duas semanas, Neymar terá que depor. A defesa de Neymar nega as acusações e argumenta que um tribuna da Espanha não deveria poder julgar algo que no Brasil – onde o contrato foi assinado – não é considerado crime.

Neymar chegou ao tribunal antes do início do julgamento, marcado para as 10h de Barcelona, 5h de Brasília. Vestido de preto, o jogador do PSG sentou-se ao lado dos pais, Nadine e Neymar, e à frente de dois ex-presidentes do Barcelona, Josep Bartomeu e Sandro Rosell, também réus no caso.