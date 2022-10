No Acre, criminosos invadem casa de policial, fazem a família refém e roubam armas e pertences

Gabriel Jovencio de Aquino Martins, 21 anos, Paulo Gonzalez Bastos, 18, Rodrigo Frota Nascimento, 20, Jarbas Bandeira Pereira, 39, foram presos e um menor de 17 anos apreendido, todos acusados de roubo na noite deste sábado (15), em uma propriedade rural na BR-364, no Polo Agroflorestal Dom Moacir, na zona rural do município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, um policial estava dentro da própria residência jantando com a família, quando foram surpreendidos por quatro criminosos que chegaram por uma área de mata, pularam a janela e anunciaram o assalto. Os assaltantes mandaram todos deitar no chão, enquanto faziam “o limpa” no local.

A todo momento os assaltantes pediam as armas de fogo que a família tinha e diziam que sabiam que o homem era policial e havia uma arma na residência. Após alguns minutos, os bandidos encontraram uma pistola da marca Taurus modelo Pt840 (ponto 40) municiada e levaram também dois celulares das vítimas. As vítimas foram trancadas dentro de um banheiro e os bandidos fugiram em seguida pela mesma área de mata.

Uma das vítimas conseguiu, por meio de um aparelho celular que tinha escondido durante o roubo, ligar para a Polícia Militar, que foi ao local e conseguiu liberar as vítimas dentro do banheiro.

Os PMs realizaram buscas nas chácaras vizinhas e também pediram reforços das guarnições do Giro, Rotam, Comando Choque, COE, Patrulhamento Rural do 1º BPM, as equipes do GPOE e Monitoramento da Policia Penal. Demais guarnições de área também deram apoio.

Todos os policiais fizeram uma verdadeira varredura pelos ramais do Polo, mas ninguém foi encontrado. Um colono foi parado e perguntaram se ele tinha visto alguma coisa suspeita pela região, e ele disse que havia um motorista de aplicativo em um carro modelo Gol de cor prata e placa QLZ-5219, atrás de quatro homens que estariam com o veículo quebrado.

Por volta das 00h30 deste domingo, as guarnições avistaram o carro suspeito tentando sair do município do Bujari. Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida pelo motorista, dando início assim uma perseguição policial.

Na fuga, os criminosos chegaram a jogar a pistola às margens da rodovia, mas os PMs conseguiram recuperar. No interior do veículo estava Gabriel, Paulo e Jarbas, além do menor de 17 anos. Ainda no banco de trás estava uma mulher identificada como Ana Célia Rodrigues Pereira, de 36 anos, juntamente com seu filho de 6 meses de idade. Dentro do carro ainda foram apreendidas as armas que foram usadas no roubo a casa do policial.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a todos e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil do Bujari. Na Delegacia, foi verificado que Gabriel estava com um ferimento por arma de fogo no braço, disparado pelo próprio comparsa de forma acidental, quando eles fugiam pela mata. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Gabriel para o Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Após ser atendido, o homem voltou para a Delegacia de Polícia Civil no Bujari.