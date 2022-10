No Acre, criminosos passam atirando e 4 pessoas da mesma família são atingidas

Henrique Moura de Souza, 20 anos, Ana Cristina Mourão Magalhães, 22, Victor Emanuel Moura de Souza, 21, e um adolescente de 17 anos foram feridos a tiros, na noite desta sexta-feira (14), no ramal Samaúma, no km 25 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Estrada da Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Henrique, Ana Cristina, Victor Emanuel e o adolescente estavam chegando na própria residência na companhia de vários outros familiares, quando foram surpreendidos por criminosos que estavam em um carro modelo Gol de cor Branco, que de posse de armas de fogo atiraram várias vezes com as vítimas.



Henrique foi ferido com um tiro de raspão no nariz. Ana Cristina foi alvejada com um tiro no braço esquerdo. O adolescente de 17 anos foi ferido com um tiro de raspão na cabeça. Victor Emanuel ficou em estado grave por ter sido ferido com dois tiros, sendo um no abdômen e outro nos testículos.

Os outros membros da família que não foram alvejados e conseguiram correr e se esconder dentro da própria residência. Após a ação, os bandidos fugiram do local no carro.

Vizinhos que ouviram os tiros correram para socorrer as vítimas e levaram os quatros feridos dentro de dois carros para o hospital. No caminho, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e interceptou os veículos. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros aos feridos, sendo que Henrique, Ana Cristina e o adolescente está em estado de saúde estável. Já Victor Emanuel está em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).