No Acre, Damares manda recado a Lula e diz que Bolsonaro é o melhor para mulheres

Quem acompanhou a primeira-dama Michelle Bolsonaro em agenda no Acre, nesta terça-feira (11), foi a ex-ministra da Família e senadora eleita Damares Alves.

Alves usou um tempo do seu discurso no encontro “Mulheres com Bolsonaro”, ocorrido na Maison Borges, em Rio Branco, para dizer que a esquerda mandava no Acre.

“A esquerda mandava aqui é nós só tínhamos a fé e a esperança, e olha onde chegamos. O Acre passou por uma revolução que nos ajudou tanto nas nossas pautas conservadoras e me ajudou a salvar tanta criança e as coisas foram melhorando, chegou Alan, e depois tantos mais e agora vocês terão um governador conservador, uma vice-conservadora”, disse a senadora eleita.

“Será o único estado com 4 senadoras porque eu serei senadora do Acre, também”, continuou.

Damares disse que o Acre precisa desmistificar o que inventaram sobre Bolsonaro – referindo-se às acusações de que ele não gosta de mulheres.

“Vocês precisam desmitificar as coisas que inventaram do meu presidente, de que ele não gosta de mulher. Foi um presidente que sempre olhou para as mulheres”, explicou.

“Se a esquerda voltar para o poder, vamos ter um futuro como o da Venezuela, mas a nação está se levantando: a nossa bandeira jamais será vermelha e esse grito tem que ecoar a partir da floresta. O Bolsonaro é o melhor projeto e melhor resposta para a nação. Queremos nossos filhos e mulheres protegidas”, continuou.

Ao final, Damares pediu que as mulheres presentes mandasse um recado ao ex-presidente Lula – que disputa o segundo turno com Bolsonaro. A ex-ministra chamou o petista de presidiário.

“Vamos lá dar uma resposta ao presidiário. Repitam comigo: Mulheres do Acre com Bolsonaro”, finalizou.