No Acre, eleitor é preso após gravar vídeo enquanto votava

Na tarde deste domingo (30), dia de eleição presidencial, uma equipe da Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de A.A.C.N, de 30 anos de idade, pela pratica do crime eleitoral de “violar ou tentar violar o sigilo do voto”, com pena prevista de até dois anos de prisão.

O eleitor gravou o vídeo de seu voto e, logo após, postou o vídeo em suas redes sociais, fato que chegou ao conhecimento do Ministério Publico Eleitoral de Feijó.

Diante dos fatos, o MP representou pela busca, a qual, após o deferimento pelo Juiz Eleitoral da cidade, foi cumprida pela Polícia Civil.

Foram apreendidos um aparelho celular e uma blusa (usada pelo eleitor durante a votação).

O infrator foi conduzido a Delegacia Geral do município e em seguida colocado à disposição da justiça.