No Acre, idoso de 68 anos enfrenta ramal para ser um dos primeiros a votar

Seis horas da manhã e as urnas já estão abertas no Acre. Seu João Pereira foi o primeiro a votar em uma das seções eleitorais no Colégio Barão do Rio Branco, no Centro de Rio Branco.

Aos 68 anos, ele saiu de um ramal em Porto Acre para exercer a democracia.

Ao ContilNet ele disse que espera que mesmo sendo apenas um candidato é importante que as pessoas votem.

“Eu peço a Deus que qual dos dois ganhar faça um bom trabalho”, disse, esperançoso.

Ao longo do dia, o ContilNet fará a cobertura completa das eleições em Rio Branco e Sena Madureira.