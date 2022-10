No Acre, quase 50 condutores podem ter o direito de dirigir suspenso; veja lista

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) publicou no Diário Oficial do Acre, na edição desta segunda-feira (17), um edital de notificação para 49 condutores que podem ter o direito de dirigir suspenso por cometimento de infrações de trânsito.

Tendo em vista que os Correios não obteve sucesso na emissão de AR’S, para que as notificações fossem entregues no endereço fornecido ao Detran. Os condutores, caso queiram, tem prazo de 30 dias, a contar da data da publicação, para recurso. Em caso de inércia do condutor, será mantida a penalidade administrativa e devem realizar a entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) à Divisão de Suspensão e Cassação desta Autarquia, no prazo de 48 horas.

Confira a lista: