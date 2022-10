No Acre, quase 600 mil eleitores estão aptos a votar no 2º turno das Eleições 2022

O segundo turno das eleições 2022, que acontece neste domingo (30) contará com 588.433 eleitores aptos a votar no Acre. Em todo o país, o número é de 156 milhões de brasileiros que poderão ir às urnas e decidir entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL) para presidente da República.

Com o maior colégio eleitoral do estado, Rio Branco apresenta 266.883 eleitores aptos, o que representa 45,35% do número de eleitores do Acre. A capital é seguida de Cruzeiro do Sul, com 59.505 eleitores – um total de 10,11%. No final da fila das urnas está o município de Santa Rosa do Purus, com apenas 3.771 eleitores aptos – 0,64% do estado.

Com exceção de Xapuri e Capixaba, que não tiveram os pedidos aprovados, os outros 20 municípios receberão reforço das forças federais, de acordo com autorização do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O horário para votação no Acre seguirá o mesmo do primeiro turno: das 6h às 15h, devido a unificação de todo o Brasil com o horário de Brasília.