No mês do fisioterapeuta, Clínica Suzy Aragão tem programação para clientes e profissionais

Em alusão ao dia do fisioterapeuta, celebrado nesta quinta-feira (13), e a campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa, a Clínica Suzy Aragão preparou uma programação para clientes, estudantes e profissionais da área da saúde, principalmente a fisioterapia.

A clínica trouxe como tema principal “A importância do Pilates para o tratamento do câncer de mama e melhora de qualidade de vida”. Segundo Suzy Aragão, proprietária da clínica e fisioterapeuta, o mês de outubro é caracterizado pela cor rosa, que indica a conscientização e informação sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. “Os inúmeros benefícios diretamente ligados à prática do exercício físico, ajudam assim o paciente a ter mais resistência e disposição no dia-a-dia”, diz.

Outro tema pensado pela equipe da clínica foi o público infantil, que aborda prevenção e correção de desvios posturais. Uma ação foi realizada no município de Feijó, com o tema “Pilates para crianças”. “Trabalhamos o corpo como um todo, enfatizando a melhora na postura, flexibilidade e coordenação motora que contribuem para um bom crescimento na infância”, acrescenta Suzy.

O conteúdo programático será publicado nas redes sociais nos próximos dias, para conhecimento dos temas abordados através do Instagram @pilatessuzyaragao. A clínica fica localizada em Rio Branco, na Rua N7, 327, Conjunto Tucumã II e pode entrar em contato através do telefone (68) 99931-0026 e em Feijó, na Avenida Plácido de Castro, 653, Centro, com o telefone (68) 99281-5110.

Dia do fisioterapeuta

O dia do fisioterapeuta é comemorado anualmente em 13 de outubro e celebra o trabalho do profissional ligado à área da saúde, que auxilia na recuperação física do corpo humano, além de ajudar a prevenir doenças musculares e ósseas, com massagens e exercícios localizados.