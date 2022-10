Nova defensora pública que atuará no interior do Acre é empossada

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) empossou na manhã desta segunda-feira, 24, a defensora pública Aline Cristina Lopes da Silva, em cerimônia conduzida pela defensora-geral, Simone Santiago, pela subdefensora-geral, Roberta Caminha, e pela corregedora-geral, Fenísia Mota.

Durante a solenidade, compuseram o dispositivo de honra, a presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre), Aryne Cunha e a coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur), Juliana Marques. A sessão solene foi transmitida ao vivo pelo canal da Defensoria Pública no YouTube.

A nova defensora pública que atuará no interior do estado, Aline Cristina Lopes é natural de Maceió, capital do estado de Alagoas, e ocupa vaga do V Concurso Público para ingresso na carreira de Defensor Público, realizado em 2017, que ofertou 15 vagas.

No seu discurso, a recém empossada agradeceu a todos aqueles que fizeram parte da sua trajetória e a incentivaram na sua caminhada até a carreira defensorial.

“É uma imensa satisfação tomar posse neste concurso. A Defensoria tem um papel ímpar de transformação social capaz de mudar a realidade de milhões de brasileiros, sinto-me honrada de poder contribuir com o desígnio de alargamento da garantia dos direitos da população” disse a defensora.

A defensora-geral do Estado, Simone Santiago, ressaltou o fundamental apoio e empenho do governador Gladson Cameli para o fortalecimento e aprimoramento dos serviços da instituição. Além de agradecer a contribuição de todos os membros da DPE na garantia e efetivação dos direitos da população.

Participaram da cerimônia, os defensores Celso Araújo, coordenador do Núcleo da Cidadania; Thaís Araújo, coordenadora do Atendimento Cível; Juliana Caobianco, coordenadora do Subnúcleo de Direitos Humanos 1; os defensores públicos Gerson Boaventura, Rodrigo Chaves, André Espindola, Bárbara Abreu e Gabriella Virgílio, além de familiares e servidores da DPE.[4]