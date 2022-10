Nova Lei de Licitações Municipais para a ser implementada pela prefeitura de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa

(SMGA), realizou na manhã desta segunda-feira (24), reunião com os setores de

compras de cada órgão do município, para iniciar a implementação da Lei nº

14.133/2021 que passa a substituir a Lei nº 8.666/93 a partir de 1° de abril de 2023.

De acordo com o secretário municipal de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago,

uma empresa especializada foi contratada para fazer a implementação da nova lei.

“Reunimos todas as comissões de CPL de licitações do município e, também

estão reunindo os setores de compras de todas as secretarias e das fundações da empresa

pública, para que os servidores passem as informações que serão coletadas pelo setor de

compras da Secretaria de gestão Administrativa e as informações sejam passadas para as

empresas, para que eles possam juntamente com as equipes deles fazer essa

regulamentação”, afirmou o secretário.

A substituição da lei vem para juntar, em um só ato regulamentador, todas as ações e

facilitar a busca para os vários setores de compra. A intenção, nesse primeiro momento,

é mapear a realidade atual quanto aos procedimentos de compras e licitações do

município.

“Que cada um diga qual a sua dificuldade ao longo já desses dois anos, aquilo que é

importante ser modificado e aquilo que é importante ser mantido também. Essa

interação é necessária para que agilizemos os processos, tanto de compra como a fase

final, até a efetiva contratação de serviços e produtos para a conclusão desses dois anos

de gestão”, concluiu o secretário.