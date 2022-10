Novos vereadores em Rio Branco, morte de bebê em temporal no Acre e mais: veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem-informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Com saída de Michelle, Jarude e Adailton, veja quem assume vagas na Câmara

As eleições para deputados estaduais no Acre do último domingo (2) vão alterar também a composição da Câmara Municipal de Rio Branco.

Composta por 17 vereadores, três deles – Adailton Cruz (PSB), Emerson Jarude (MDB) e Michele Melo (PDT) – foram eleitos e passam a integrar a bancada de 24 deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e isso resultará na vacância das vagas na Câmara e a consequente convocação de seus suplentes.

Eles terão dois anos de mandato e podem se candidatar nas eleições municipais de 2024. LEIA MAIS.

Zero votos: conheça os candidatos do Acre que não tiveram nem os próprios votos

Urnas fechadas, e é o fim do primeiro turno das eleições 2022. Muitos candidatos e militância comemoram os resultados, mas no Acre tiveram aqueles que não receberam nenhum voto. Isso mesmo: zero votos.

Ao que parece, as propostas não convenceram nem quem as apresentava já que nem os próprios candidatos votaram neles mesmos. LEIA MAIS.

TERÇA-FEIRA

Escola no Acre recebe ameaça de massacre e principais suspeitos são alunos

Denúncias anônimas que chegaram ao ContilNet no início da tarde desta terça-feira (4), informam que a Escola Cívico Militar 15 de Junho, localizada no município de Senador Guiomard passou a receber ameaças nos últimos dias. Um perfil no Instagram foi criado com o nome “massacre15dejunho” e de acordo com o print enviado pelo denunciante, já tinha 51 seguidores. LEIA MAIS. Após vídeo polêmico, Marfisa Galvão se manifesta: “Não fico em cima do muro” A vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, se pronunciou nas redes sociais sobre o vídeo de uma confusão ocorrida em sua residência na noite desta segunda-feira (3). O vídeo viralizou e de acordo com Marfisa foi feito sem autorização. “Eu fiquei muito triste e ainda estou triste. Nós temos pessoas que não abraçam a bandeira do partido PSD, pessoas que tem cargos comissionados e não abraçam a nossa gestão”, disse. LEIA MAIS.

QUARTA-FEIRA

Idosa que iria para igreja leva tiro na cabeça durante confronto entre facções no Acre

A guerra entre facções criminosas fez mais uma vítima na cidade de Sena Madureira, na noite desta terça-feira (4). A idosa Zélia Efigência Liberalino do Carmo, 65 anos de idade, residente no Bairro da pista foi atingida por uma bala perdida na cabeça quando se preparava para ir à igreja.

Segundo informações, dona Zélia se encontrava em frente da sua residência quando foi alvejada. A Polícia Militar constatou que o disparo foi efetuado do bairro Segundo Distrito por três indivíduos que já foram identificados. Duas facções nos bairros da Pista e Segundo Distrito travam uma guerra por domínio de território. LEIA MAIS.

Carro com mulheres e criança dentro pega fogo em Rio Branco; incêndio causou explosão