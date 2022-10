Nua, índia do Iaco rouba a cena e arrasa em festa em Rio Branco; veja fotos

Com direito a cocar, maquiagem, penas e tatuagens temporárias, a influenciadora acreana Lili, mais conhecida como ‘Índia do Iaco’, roubou a cena na festa ‘Halloween Fantasy’ do Tardezinha em Rio Branco.

A produção da influenciadora ficou por conta de Ariel Silva, que sempre arrasa nas tatuagens. Com descendência indígena, Lili contou a coluna Douglas Richer que a Índia do Iaco foi uma forma de homenagear seus avós e antepassados.

A caracterização foi ovacionada pelo público do Tardezinha, que concedeu o 3º lugar de fantasia original à acreana.

Veja fotos cedidas para coluna Douglas Richer: