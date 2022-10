Número de prisões por crimes eleitorais quase dobra no Acre em duas horas; veja atualização

Aumentou de 13 para 18 o número de urnas com defeitos nas eleições no Acre e também o número de presos por crimes de corrupção eleitoral, informou o 2º boletim do dia de votação, neste domingo (2), do Tribunal regional Eleitoral (TRE).

O aumento no número de presos foi de 14 para 22.

O boletim foi divulgado 12h30 deste domingo, informando das prisões e da necessidade de substituição das 18 urnas. O mesmo boletim informou que, até aquele horário,. 61% dos eleitores de Rio Branco haviam votado.

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre marcou uma coletiva de imprensa às 17 horas, na sede do órgão, para um balanço de como dia das eleições na área policial.