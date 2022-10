O adeus a Marcos Afonso; veja vídeo da entrega das cinzas ao Rio Acre

Ao som de “Enquanto uns dorme”, canção de Los Porongas, o ex-governador do Acre, Tião Viana, postou em sua página no Instagram um vídeo do momento da entrega das cinzas de Marcos Afonso ao Rio Acre.

“A entrega das cinzas do Marcos Afonso no Rio Acre, para o Mar, para o Cosmos

Palavras familiares e amigas de muito amor, consideração e fraternidade

Siga em paz”, escreveu Viana.

Professor, militante de esquerda, ex-deputado federal e ex-candidato à Prefeitura de Rio Branco, Marcos Afonso morreu no último dia 16 de setembro, vítima de câncer no pâncreas e Acidente Vascular Cerebral (AVC).