O Boticário lança BOTI.SUN, marca de proteção solar com portfólio facial e corporal pensada para todos os tons de pele dos brasileiros

Embora a consciência sobre a proteção solar seja um assunto frequente, o comportamento do consumidor é, muitas vezes, associado a um hábito sazonal. Isso porque grande parte das pessoas ainda acredita na necessidade de se proteger do sol apenas nos dias ensolarados ou durante a temporada de verão. Segundo uma pesquisa da Mintel¹ realizada em dezembro de 2016, apenas 33% dos brasileiros entrevistados usam protetor solar diariamente, enquanto 17% têm o hábito de aplicar somente em dias ensolarados e 16% sequer usam. De olho no comportamento do consumidor e nas principais demandas do mercado de beleza, o Boticário acaba de lançar BOTI.SUN, marca de proteção solar que tem a premissa de atender a todas as tonalidades de pele e construir um novo hábito de proteção solar, ampliando os cuidados e a saúde da pele do brasileiro. Isso porque, muitas vezes, o brasileiro enfrenta dificuldade para encontrar um produto que não deixa resíduo esbranquiçado e sensação pegajosa na pele – dificultando a construção do hábito.

O lançamento de uma marca exclusiva dedicada à proteção solar vem também como resposta às principais dores dos consumidores no que diz respeito ao produto. Por isso, BOTI.SUN apresenta um portfólio com formulação inovadora, textura fluida e acabamento 100% transparente, ou seja, que não altera a tonalidade da pele e não esbranquiça. Com isso, a marca pretende garantir proteção facial e corporal contra os raios UVA e UVB para os mais diferentes tipos de pele e aposta em um portfólio que atende bem às necessidades do dia a dia e também da alta temporada – ocasiões de alta exposição solar e maior atividade ao ar livre.

“Nosso objetivo é oferecer produtos que atendam à diversidade da pele brasileira, no que diz respeito aos tipos de pele e, sobretudo, tonalidades – além de peles maduras, com uma linha antissinal. Assim como o sol é para todos, acreditamos que a proteção solar também precisa ser”, comenta Paulo Roseiro, Diretor Executivo de Categorias Beauty do Grupo Boticário. Além da preocupação em formular um produto adequado às mais diversas necessidades, a marca deseja reforçar o pilar educacional do uso do protetor solar, incentivando o hábito de incluí-lo na rotina. “Queremos incentivar o uso diário dos produtos e desmistificar a utilização apenas em dias de sol, praia e piscina. A construção desse hábito é indispensável para a saúde da pele e, consequentemente, doenças ocasionadas pelo sol, como o câncer de pele, por isso, também reforçamos a importância da reaplicação. E pra facilitar a construção do hábito de reaplicar, temos produtos com texturas leves e confortáveis, que desaparecem na pele”, finaliza Paulo Roseiro.

Para o lançamento, a marca apresenta como destaque o BOTI.SUN Aqua Fluido Protetor Facial Antioleosidade, com opções de FPS 30 e 70, pensado especialmente para peles oleosas. O produto combina a tecnologia alemã Sonnenstrahl, que promove proteção multinível de amplo espectro contra os raios solares UVB, UVA, proteção antioxidante, ação antipoluição e combate aos radicais livres, com um blend de vitaminas e extratos naturais. A formulação foi pensada para não obstruir poros e garantir um aspecto seco à pele sem gerar ressecamento, por isso inclui a niacinamida, um potente seborregulador que ajuda a melhorar a integridade da barreira cutânea e controlar a oleosidade em longo prazo, além de extrato de canela, ativo com esferas matificantes que também agem no controle da produção excessiva de oleosidade.

Já para minimizar os sinais de envelhecimento precoce causados pela exposição solar, o BOTI.SUN Aqua Fluido Protetor Facial Antissinais, também com opções de FPS 30 e 70, atua na preservação do colágeno, conferindo uma pele mais firme, com tom e textura mais uniformes.

O lançamento inclui também dois produtos de proteção corporal: o BOTI.SUN Gel Creme Protetor Corporal, com opções de FPS 30, 50 e 70, que conta com sensorial em gel-creme confortável e atua na prevenção do envelhecimento precoce da pele, garantindo hidratação por 48 horas, toque seco e rápida absorção, além do BOTI.SUN Aqua Fluido Corporal Spray Gel FPS 50, que possui a mesma fórmula do protetor em creme, porém com textura inovadora acqua, que facilita a aplicação e a reaplicação.

Todos os produtos contam com a tecnologia Sonnenstrahl, fórmula fluída e acabamento 100% invisível, que garante adequação a todos os tons de pele por não deixar resíduos esbranquiçados. Sua textura promove uma sensação leve e refrescante, com toque não oleoso na pele e rápida absorção. Além disso, todos os itens são veganos, cruelty free e contam com blend de vitaminas e extratos naturais em sua composição como niacinamida, pantenol, bisabolol, extrato de canela, extrato de matchá e vitamina E, que promovem múltiplos benefícios à pele.

TECNOLOGIA SONNENSTRAHL

Todos os produtos da linha contam com uma tecnologia exclusiva que combina biopeptídeos com potentes filtros solares e confere proteção multinível de amplo espectro contra os raios solares UVB, UVA, proteção antioxidante, ação antipoluição, combate aos radicais livres, prevenção de rugas, manchas, queimaduras e vermelhidão. No caso da tecnologia Sonnenstrahl, os biopeptídeos vem do extrato de moringa, que protege a pele contra os danos da poluição do dia a dia. A linha facial é composta de extrato de moringa + carnosina + complexo de filtros; já a linha corporal é composta de extrato de moringa + extrato de matchá complexo de filtros.