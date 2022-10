O que esperar dos grandes duelos da reta final do Mundial de Vôlei

A segunda etapa do Campeonato Mundial de Vôlei feminino chegou ao fim nesse domingo (9/10) e definiu os duelos das quartas de final da competição, que prometem grandes jogos.

Brasil, China, Itália e Japão foram os classificados pelo Grupo E, enquanto Estados Unidos, Turquia, Sérvia e Polônia garantiram vaga pelo Grupo F. Agora, os confrontos únicos eliminam os perdedores e colocam os ganhadores mais perto da taça.

O que esperar

A Seleção Brasileira encara a única equipe para a qual perdeu até agora: Japão. As asiáticas apresentam grande volume de jogo e parecem se multiplicar em quadra para defender todas as bolas. Entretanto, o Brasil chega com um bom retrospecto e com vitórias sobre rivais difíceis, como China e Itália.

A derrota por 3 x 1 contra as japonesas parece ter dado o gás certo para as brasileiras mostrarem para o que vieram na competição e entrarem em uma crescente. Agora, o gostinho de revanche tem tudo para apresentar uma bela partida.

A outra quarta de final da chave do Brasil terá Itália e China. As duas seleções trazem dificuldades para as adversárias, mas as italianas entram como favoritas. Líderes do Grupo E, o time de Paola Egonu manteve um alto nível de voleibol e derrotou as chinesas no sábado (8/10) por 3 x 0. Em caso de vitória brasileira, a Canarinho espera o resultado desse duelo para o confronto na semifinal.

Do outro lado dos cruzamentos, aparecem Estados Unidos e Turquia. Os dois times são fortes e têm boas chances de título, entretanto, uma surpresa pode acontecer. O favoritismo para classificação aponta para as americanas, atuais campeãs olímpicas. Por outro lado, a desclassificação precoce do time comandado por Kirely na Liga das Nações deste ano trazem esperanças para as turcas, que buscam reverter o último encontro com as rivais.

O último confronto coloca Sérvia, uma das favoritas ao ouro, contra Polônia, um time que surpreendeu na segunda etapa do campeonato. Enquanto as servas ganharam praticamente todos os jogos por 3 x 0, as adversárias mostraram grande potencial na vitória sobre os Estados Unidos. Mesmo assim, a equipe de Tijana Boskovic apresenta as melhores chances de conquistar uma vaga nas semis e, possivelmente, na grande final.

Programação

Terça-feira (11/10) – Quartas de Final

12h: Itália x China

12h30: EUA x Turquia

15h: Brasil x Japão

15h30: Sérvia x Polônia

Quarta-feira (12/10)

15h30: Semifinal 1

Quinta-feira (13/10)

15h: Semifinal 2

Sábado (15/10)

11h: Disputa de 3º Lugar

15h: Final

Todas as partidas do Brasil serão transmitidas pelo SporTV, assim como jogos dos principais rivais da Seleção.