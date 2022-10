O que foi a Copa Sul Minas e por que ela acabou?

Quem vê o futebol brasileiro hoje em dia com ligas muito bem definidas, como Brasileirão, estaduais e Copa do Brasil, pode não imaginar o tanto de competição que já foi testada em solo brasileiro. Uma em específico, realizada no início dos anos 2000, reuniu alguns clubes do meio para baixo do país, e está tentando ser realizada novamente. Esse é o caso da Copa Sul Minas, torneio que acabou precocemente.

A Copa Sul Minas foi uma competição criada em função do descontentamento dos clubes de futebol de Minas Gerais e da região sul do Brasil. Na época, haviam as chamas Copa Centro-Oeste e Copa Sul, as quais praticamente não lhe davam oportunidades – mas com retornos financeiros para outros times.

Pensando nisso, as equipes mineiras decidiram se unir às catarinenses, paranaenses e gaúchas para criar uma competição que envolvesse todos os quatro estados. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou a iniciativa, que teve a sua primeira edição justamente no ano de 2000.

Garantida a aprovação, cada Federação estadual ficou a cargo de selecionar quais clubes iriam representar o estado na disputa. Por fim, ficou decidido ainda que a Copa Sul Minas garantia classificação para a Copa dos Campeões, a qual envolvia todos os campeões de torneios regionais do Brasil.

2000 – A primeira edição da Copa Sul Minas

Como já citado anteriormente, a primeira edição da Copa Sul Minas aconteceu em 2000. A competição contava com 12 participantes, os quais eram divididos em três grupos com quatro clubes cada. O esquema de classificação era o seguinte: os primeiros colocados de cada grupo iam para a semifinal, assim como o melhor segundo lugar envolvendo os três.

Na primeira edição da Copa Sul Minas, participaram os seguintes clubes: América Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro (de Minas Gerais); Atlético Paranaense, Paraná, Coritiba e Grêmio Maringá (do Paraná); Internacional, Grêmio, Juventude, e Internacional (de Rio Grande do Sul); Figueirense e Avaí (de Santa Catarina).

As semifinais foram disputadas entre Paraná e Cruzeiro, sendo que a Raposa avançou para a decisão ao vencer o segundo jogo por 2 a 1. Do outro lado da chave, o classificado foi o América Mineiro que bateu nos pênaltis o Atlético Paranaense. Na final, o América Mineiro venceu os dois jogos e se consagrou o primeiro campeão da Copa Sul Minas.

2001 – a segunda edição da Copa Sul Minas

Após um sucesso considerável na primeira edição, em 2001 a Copa Sul Minas voltou a ser realizada. O formato seguiu sendo o mesmo, com quatro equipes divididas em três grupos diferentes, em que se classificavam para as finais o primeiro de cada grupo e o melhor segundo colocado de todos.

O que mudou na segunda edição, no entanto, foram os clubes participantes. Disputaram a competição Cruzeiro, América Mineiro e Atlético Mineiro (MG); Coritiba, Paraná e Atlético Paranaense (PR); Grêmio, Internacional e Caxias (RS); e Figueirense, Joinville e Marcílio Dias (SC).

Desta vez, uma das semifinais foi nada mais nada menos do que um dos grandes clássicos do futebol brasileiro: Cruzeiro e Atlético Mineiro. Depois de um empate em 1 a 1, a Raposa levou a melhor e avançou para a final, onde surpreendentemente encarou o Coritiba, que venceu o Grêmio por 3 a 2 no agregado.

Na final, deu Raposa com total domínio: 2 a 0 no jogo de ida e 3 a 0 na volta. 5 a 0 no agregado e primeira Copa Sul Minas na conta do Cruzeiro.

2002 – a terceira e última edição

Após duas edições com formato de grupos, a Copa Sul Minas decidiu mudar o seu regulamento. Em 2002, a terceira e última edição da competição contou com 16 clubes, os quais participaram de um primeiro turno em que todos se enfrentavam e os quatro melhores colocados avançavam para as semifinais.

Aconteceu que Cruzeiro, Athletico Paranaense, Grêmio e Atlético Mineiro foram, do primeiro para o quarto, os melhores colocados na tabela. Nas semis, Grêmio e Athletico se enfrentaram e a equipe paranaense levou a melhor. Do outro lado, mais um clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro – com nova vitória da Raposa, mas desta vez nos pênaltis.

Na final, o Cruzeiro venceu os dois jogos e se consagrou bicampeão da Copa Sul Minas. Foi aquela a última edição da competição.

Mas, afinal de contas, por que a Copa Sul Minas acabou?

Olhando atualmente, com uma distância de duas décadas para a competição, pode pairar no ar a dúvida do porquê a Copa Sul Minas foi encerrada, não é mesmo? Afinal de contas, tratava-se de um torneio interessante, o qual envolvia grandes clubes como Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Athletico Paranaense, Coritiba, Avaí, Criciúma e entre outros que tinham uma oportunidade única.

Em suma, o fim da Copa Sul Minas se deu puramente por uma questão financeira. A Rede Globo, que financiou o campeonato na época, perdeu o interesse em investir dinheiro no torneio, uma vez que o Brasil vivia a alta do dólar e o contrato publicitário era justamente vinculado à moeda norte-americana.

Com isso, a emissora pressionou a CBF para finalizar a competição e reerguer o Campeonato Brasileiro que, em 2003, teve a sua primeira edição no formato pontos corridos. Vale ressaltar que a primeira reunião para decidir o fim da Sul-Minas não avançou, sendo que somente em uma segunda reunião a pauta foi finalizada, com o voto final a favor da extinção sendo do Internacional – que não havia avançado para nenhuma semifinal.