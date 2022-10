Óculos de Jeffrey Dahmer alcança valor milionário em leilão

Daquelas notícias difíceis de acreditar! O óculos usado pelo serial killer americano Jeffrey Dahmer na prisão está sendo vendido com valor inicial de aproximadamente R$ 800 mil em um leilão na internet. E , segundo o vendedor, há vários interessados.

De acordo com o TMZ, Taylor James, que administra a Cult Collectibles em Vancouver, Canadá, disse que está disposto a se desfazer dos óculos da prisão do assassino canibal por US $ 150.000.

Dahmer foi condenado por 17 assassinatos e sentenciado à prisão perpétua em 1992, mas ele durou apenas alguns anos atrás das grades antes de ser espancado até a morte nas mãos de um companheiro de prisão.

Taylor diz que colocou as mãos no objeto, junto com um monte de outras recordações de Dahmer, depois de ser contatado por uma ex-governanta do pai de Jeffrey, Lionel. Taylor concordou em gerenciar e vender a coleção por meio de seu site por uma parte do lucro.

A Cult Collectibles vende uma tonelada de itens de sua coleção de Jeffrey Dahmer online, incluindo seus talheres, sua bíblia, fotos originais de família e um monte de papelada – esses itens estão à venda. Os óculos da prisão não estão no site, mas os interessados ​​podem entrar em contato diretamente com Taylor.