Ótica Moderna oferece consulta por R$ 29,90 na compra dos óculos de grau

Encerrando neste mês de outubro, a promoção da Ótica Moderna continua fazendo sucesso. Na compra do óculos de grau, o cliente realiza a consulta por apenas R$ 29,90. E a empresa ainda oferece uma oferta especial para compras de óculos de sol.

E o atendimento é diferenciado nos finais de semana, com direito a começar o dia com um café. É a promoção “Good day Coffee – Start with” conta com uma oferta especial de óculos de sol, com preços a partir de R$ 168,00.

A loja está localizada na Rua Floriano Peixoto, no bairro Base em Rio Branco.