Padrasto que espancou e quebrou costelas de menino junto com mãe é morto no litoral de SP

Segundo apurado pelo g1, o pai do menino cuidava dele e dos outros dois filhos, mas recentemente perdeu a esposa para o câncer. Por conta disso, a mãe das crianças disse à ele que ficaria com os filhos, na tentativa de ajudá-lo a passar por esse momento. O menino de quatro anos teria sido agredido pela mãe e pelo padrasto no dia 28 de setembro.

Após o episódio, o homem levou a criança para a casa dos pais dele. O casal, então, levou o menino para o hospital. “A mãe do padrasto falou que o filho dela tinha aparecido na casa da família, com o menino enrolado em um lençol e disse que ele estava muito mal”, explicou a conselheira tutelar Valdelice Alves, em entrevista ao g1 O menino teve oito costelas e um braço fraturados.

Ela, que acompanha o caso, diz que o menino foi reanimado no hospital e contou o que aconteceu para as enfermeiras. “Ele contou que a mãe bateu nele e depois colocou ele no banho gelado. O menino chegou no hospital com hipotermia, por isso foi preciso essa reanimação”, contou a conselheira.

Um vídeo, obtido pelo g1 e feito pela mãe do menino, mostra ela falando com ele após as agressões (veja o vídeo acima). Ele está sem roupas, encostado na parede e machucado. A mulher diz: “Tá rangindo tu? Tu tá rangindo e virando a cabeça? Dentro da minha casa você não vai fazer bagunça. Você não vai fazer bagunça (sic)”.

A conselheira tutelar disse que, diante da reação positiva da criança ao ver o pai no hospital, foi tomada uma decisão. “Nós aplicamos a medida de responsabilidade da criança para o pai e informamos o Ministério Público de toda a ocorrência”, finaliza ela.