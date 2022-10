Padre Kelmon vota em Salvador: “Você escolhe. Eu ou Bolsonaro”

Antes de registrar voto na cabine, o candidato conversou com a imprensa. Ele se dirigiu à população cristã e criticou o aborto: “Todos vocês brasileiros, cristãos, católicos romanos, ortodoxos, evangélicos. Hoje é o grande dia de nós definirmos essa eleição. Precisamos defender a vida. Todos nós, cristãos, somos contra o aborto. Aborto é assassinato de inocentes. Por isso, você que é cristão, defenda a vida”.

O padre também disse que a corrida eleitoral tem apenas dois candidatos de direita: ele e Jair Bolsonaro (PL). “Vamos definir essa eleição no primeiro turno. Temos no Brasil, hoje, duas candidaturas de direita: padre Kelmon e Jair Bolsonaro. Você escolhe. Ou o padre ou Bolsonaro. Homens que defendem a vida”, afirmou.

Kelmon também rebateu as notas divulgadas pelas igrejas Católica e Católica Ortodoxa no Brasil nas últimas semanas. As instituições não o reconhecem como sacerdote associado às igrejas. “Não sou padre da Igreja Católica, sou padre da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, isso tem que ficar muito claro. Mas alguns dos colegas de vocês [da imprensa], por desconhecimento, por não terem feito uma boa catequese, não entendem”, disse.

Veja:

Eleições 2022

Os brasileiros vão às urnas neste domingo (2/10) na nona eleição para presidente desde a redemocratização. Além da disputa pelo cargo de chefe da República, estão em jogo os comandos dos governos estaduais e distrital, e as vagas para senadores, deputados estaduais (distritais, no caso do DF) e federais.

Os 156,4 milhões de eleitores aptos poderão votar entre 8h e 17h. Neste ano, todos os estados seguirão o horário de Brasília, o que vai impactar o planejamento de moradores do Acre e do Amazonas, que estão em fusos horários diferentes.

Para votar, é necessário que o eleitor apresente um documento oficial com foto, mesmo que vencido. Pode ser Carteira de Identidade, de Motorista, de Reservista, de Trabalho, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, como a da OAB, e passaporte.