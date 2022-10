Padre Manoel visita Bocalom e agradece parceria no Círio de Nazaré

O reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, Padre Manoel, acompanhado de integrantes de pastorais da igreja, visitou, na manhã desta quinta-feira (20), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, para presentear o gestor com uma camisa alusiva ao Círio de Nazaré, ocorrido no último dia 9 de outubro e agradecer a parceria da Prefeitura de Rio Branco na realização do evento.

De acordo com o Padre Manoel, a prefeitura auxiliou na logística, estrutura e comunicação do Círio. Ele afirma que a ajuda foi muito importante para a realização do evento e, por isso, fez questão de agradecer pessoalmente ao prefeito.

“É com alegria que estamos aqui hoje. Nós viemos fazer uma visita de cortesia para agradecer. Este ano a prefeitura se tornou a parceria chefe do Círio de Nazaré. E nós nos sentimos muito bem acolhidos nos nossos pedidos com o prefeito Tião Bocalom.

O prefeito Tião Bocalom, vestido com a camisa que ganhou do padre, mencionou sobre a contribuição da prefeitura e disse que sua gestão estará sempre pronta para ajudar.

“É muito gratificante quando recebemos os agradecimentos pelo trabalho realizado. E o que a gente fez não foi nada de anormal, foi simplesmente ajudar a igreja no sentido de criar o ambiente propício para a realização do Círio de Nazaré. A prefeitura nunca pode deixar de participar, de ajudar realmente. Eu estou muito feliz por ter feito isso e vamos continuar fazendo.

Sobre o Círio de Nazaré:

O Círio de Nazaré é uma manifestação religiosa católica em devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre na capital paraense, Belém e em outras capitais da Região Norte, como Rio Branco, Macapá e Manaus. Em outras regiões, devido a migração de paraenses, acabaram criando procissões para sentirem-se próximos de Belém, por meio do ato de Fé.