Padre Marcelo Rossi lamenta morte do pai: “Até mais. Na eternidade”

Padre Marcelo Rossi usou as redes sociais nesta terça-feira (4/10) para lamentar a morte do pai, Antônio Rossi, aos 81 anos de idade. Segundo a assessoria de imprensa, o pai do Padre Marcelo morreu na noite de segunda-feira (3/10). O enterro foi realizado na manhã desta terça-feira (4/10) com a presença de poucos familiares.

O religioso compartilhou uma sequência de fotos ao lado do pai para dar a notícia aos seguidores. “Pai, te amo. Até mais tarde! Na eternidade. Maria passa à frente”, escreveu Marcelo Rossi na legenda.

Marcelo Rossi voltou nesta segunda-feira de uma peregrinação pela Europa. “O Padre estava bem e sereno, mas não quer falar nada no momento, pediu privacidade nesse momento”, disse a equipe do padre, que ainda informou que a missa de sétimo dia será realizada no domingo no Santuário.