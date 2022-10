Pai de Neymar se pronuncia sobre polêmica na Justiça e detona Lula

Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr., usou as redes sociais nesta sexta-feira (22), e se pronunciou sobre a multa de R$ 188 milhões, que a Receita Federal interviu a favor do jogador, e caiu para cerca de R$ 8 milhões.

Através do Instagram, o empresário ainda detonou Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à presidência, que falou sobre o craque da Seleção Brasileira, ao afirmar que ele “estaria com medo dele voltar ao cargo e descobrir que o Bolsonaro perdoou a dívida do imposto de renda dele”, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro (PL).